Москва, , 11:34 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении порядка 7,7 млрд рублей на льготную кредитную программу для бизнеса ФОТ 3.0. Об этом 1 марта сообщается на сайте правительства.

ФОТ 3.0 придет на смену предыдущей льготной программе ФОТ 2.0 (предусматривает обязательство по сохранению персонала на уровне 80−90% от показателя до пандемии коронавируса), действие которой закачивается 1 апреля.

«Благодаря этой поддержке, предпринимателям будет проще взять кредит по низкой ставке 3%. Причём в течение первых шести месяцев можно будет не платить ни проценты, ни основную сумму долга», — ранее заявлял Мишустин.

По его словам, всего такую поддержку могут получить 75 тыс. предпринимателей и компаний, в которых работают примерно 1,5 млн человек.

Льготную программу кредитования ФОТ 2.0 запустили с 1 июня 2020 года для поддержки бизнеса в условиях распространения коронавируса.

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