Ярославль, 1 марта 2021, 11:33 — REGNUM В Ярославской области в ДТП пострадали три человека, включая пятилетнюю девочку. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на УМВД по Ярославской области.
Авария случилось 27 февраля на автодороге «Иваново-Ярославль» на территории Гаврилов-Ямского района Ярославской области. Столкнулись три транспортных средства — «Тойота Рав4», «Тойота Лендкрузер» и грузовик «Ман». Пострадавших также трое.
«В результате ДТП с травмами госпитализированы водитель автомашины «Тойота Рав 4» — мужчина 1978 года рождения, и пассажиры данной автомашины — молодой человек 1999 года рождения, девочка 2015 года рождения», — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Обстоятельства и причины аварии выясняются, областным УМВД проводится проверка.