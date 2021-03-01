Ярославль, , 11:33 — REGNUM В Ярославской области в ДТП пострадали три человека, включая пятилетнюю девочку. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на УМВД по Ярославской области.

Место происшествия УМВД по Ярославской области

Авария случилось 27 февраля на автодороге «Иваново-Ярославль» на территории Гаврилов-Ямского района Ярославской области. Столкнулись три транспортных средства — «Тойота Рав4», «Тойота Лендкрузер» и грузовик «Ман». Пострадавших также трое.

«В результате ДТП с травмами госпитализированы водитель автомашины «Тойота Рав 4» — мужчина 1978 года рождения, и пассажиры данной автомашины — молодой человек 1999 года рождения, девочка 2015 года рождения», — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Пострадавшая «Тойота» УМВД по Ярославской области

Обстоятельства и причины аварии выясняются, областным УМВД проводится проверка.