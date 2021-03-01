Тель-Авив, Израиль, , 11:38 — REGNUM Первый в истории посол Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Израиле прибыл в Тель-Авив для того, чтобы начать исполнять свои обязанности. Об этом 1 марта сообщает телеканал Al Jazeera.

При этом 14 февраля Мухаммеда аль-Хаджа привели к присяге, как посла ОАЭ в Израиле, а ранее, 24 января, в Абу-Даби официально открылось израильское посольство в стране и было дано одобрение правительства ОАЭ на открытие посольства страны в Тель-Авиве.

Отметим, в сентябре минувшего года Израиль подписал в Вашингтоне документы о мире с ОАЭ и Бахрейном, а в октябре — соглашения с ОАЭ об авиационном сообщении, безвизовом режиме, защите инвестиций и сотрудничестве в области науки и технологий.