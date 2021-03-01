Стокгольм, , 11:36 — REGNUM Согласно статистике Агентства общественного здравоохранения Швеции, в ходе вакцинации от COVID-19 в Стокгольме наблюдается самый низкий охват населения по сравнению с остальными 20 ленами. Об этом 1 марта сообщила газета Aftonbladet.

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Журналисты отмечают, что на прошлой неделе в Стокгольмском регионе только 3% тех пенсионеров, кому оказывают помощь или лечение на дому, получили две дозы вакцины от COVID-19, что стало худшим показателем во всей Швеции.

Однако Магнус Тиберг, курирующий кампанию по иммунизации в столице Швеции, не понимает, как это могло произойти.

«Я не могу ответить на статистику Агентства общественного здравоохранения, я смотрю на имеющиеся данные по вакцинации, и мы видим, что мы прививаем многих и делаем это в соответствии с установленными фазами вакцинации», — заявил Тиберг.

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