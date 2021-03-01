Вашингтон, , 11:30 — REGNUM Состоялся релиз глобальной модификации Unification Mod для стратегической игры Warhammer 40,000: Dawn of War — Soulstorm. Об этом 28 февраля сообщило издание PCGamer.

Модификация улучшает графику и исправляет программные ошибки, а также добавляет новых юнитов (боевые единицы) и 17 уникальных фракций в игру. Среди них: различные ордены космического десанта, инквизиторы, тираниды, адептус механикус и др.

Напомним, Soulstorm — это стратегия в реальном времени, созданная по мотивам популярной франшизы Warhammer 40,000. В ней игроку нужно было установить господство на нескольких планетах, управляя армией одной из фракций.

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