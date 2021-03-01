Киев, 1 марта 2021, 11:31 — REGNUM Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло уголовное дело в отношении главы Конституционного суда (КС) страны Александра Тупицкого. Об этом сообщило 1 марта информационное агентство «Украинские новости» со ссылкой на материалы суда.
Главу суда обвиняют по части первой статьи 353 Уголовного кодекса Украины (самовольное присвоение властных полномочий).
Журналисты агентства отметили, что в рамках данного дела Печерский районный суд Киева предоставил ГБР доступ к материалам Конституционного суда, а также другим документам.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский продлил срок «отстранения» Тупицкого от занимаемой должности.
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