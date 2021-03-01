Москва, , 11:29 — REGNUM Самой богатой женщиной в России, которая не получила свой бизнес по наследству, а добилась всего сама, стала 45-летняя Татьяна Бакальчук — генеральный директор интернет-магазина Wildberries. Согласно рейтингу, опубликованному журналом Forbes, за 2020 год оборот принадлежащей ей компании вырос почти вдвое — до 437,2 млрд рублей.

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Известно, что Бакальчук создала бизнес вместе с мужем Владиславом Бакальчуком, и на сегодня владеет 99% ООО «Вайлдберриз». 1% получил её супруг. Состояние основателя и собственника крупнейшего онлайн-ритейлера в России оценивается в $10,1 млрд.

Второе место в рейтинге заняла предприниматель Ольга Белявцева (владеет 35% производителя минеральной воды и детского питания «Прогресс») Её состояние оценивается в $550 млн. Тройку самых богатых женщин страны замыкает зампред правления «Новатэка» Татьяна Кузнецова, состояние которой оценивается в $475 млн.

Следом идут член совета директоров золотодобывающей компании «Высочайший» Наталия Опалева (по оценкам, её состояние составляет $450 млн) и заместитель гендиректора группы компаний «ТАИФ» Гузелия Сафина, чьё состояние оценивается в $300 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно рейтингу самых богатых женщин России по версии журнала Forbes, опубликованному летом 2020 года, пальму первенства долгое время сохраняет президент компании Inteco Management Елена Батурина. Так, состояние Батуриной оценивается в $1,3 млрд. На втором месте была гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук ($1,1 млрд). Замыкала тройку Екатерина Федун — дочь акционера «Лукойла» Леонида Федуна — с состоянием в $700 млн.