Ярославль, , 11:29 — REGNUM 26−28 февраля в Ярославле в травмпункты больниц имени Соловьёва и имени Семашко обратились 603 человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

Гололёд

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В травмпункт больницы скорой помощи имени Соловьева обратились 477 человек, больницы Семашко — 126.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 февраля в Ярославле прошёл ледяной дождь. Из-за образовавшегося гололёда ярославцы падали на улицах города, машины попадали в аварии.

В департаменте признали, что количество обращений горожан значительно превысило средние показатели.

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