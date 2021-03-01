Москва, , 11:29 — REGNUM Предыдущее название органов охраны правопорядка жителям России нравится больше: 46% — за милицию, 27% — за полицию, приводит данные 1 марта рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Наименование «милиция» дороже всего людям старше 45 лет (53%). Привыкли с названию «полиция» больше женщины, чем мужчины — 32% против 24%.

Однозначно доверяют полицейским 12%, скорее доверяют 38% опрошенных, уважают стражей порядка 24%. Испытывает недоверие к полицейским 32% граждан.

Опрос проведён 25−26 февраля 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 402 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Дмитрий Медведев 6 августа 2020 года предложил переименовать милицию в полицию. Смена наименования произошла в 2011 году.

Читайте подробности: Медведев предложил переименовать милицию в полицию