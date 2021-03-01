Москва, 1 марта 2021, 11:28 — REGNUM Три станции Московской железной дороги (МЖД) сменят названия. Об этом 1 марта сообщили в департаменте транспорта столицы.
Поменяют названия железнодорожные станции Коломенское, Тушино и Перово. Они будут называться соответственно Варшавская, Тушинская и Чухлинка. Как пояснили в пресс-службе, первые две станции получат имена ближайших станций метрополитена, «а станция Перово Казанского направления будет иметь одно название со станцией Чухлинка Горьковского направления».
Изменения вступят в силу с 25 марта.