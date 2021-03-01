Стокгольм, , 11:34 — REGNUM Согласно новому исследованию, проведенному специалистами из Университета Евле, порядка 12 000 человек в Швеции являются членами организованных преступных группировок (ОПГ). Об этом сообщила газета Fria Tider.

«Это не должно вызывать удивления», — заявил доцент криминологии Амир Рустами из Университета Евле.

По оценкам исследователя, в Швеции на свободе остаются порядка 8 из 10 убийц. Низкая частота раскрытий насильственных преступлений, совершенных членами ОПГ, привела к росту числа преступников на территории страны.

Рустами также считает, что рост преступности не связан с иммиграцией в Швецию из стран третьего мира.