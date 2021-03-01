Москва, , 11:29 — REGNUM На участие в зимнем кубке по киберспорту в Москве подали заявки более 5 тыс. школьников и студентов колледжей. Об этом 1 марта сообщается на сайте столичного департамента образования и науки.

Организатором соревнований выступает центр «Патриот.Спорт». Мероприятие проводится в рамках столичной школьной киберспортивной лиги при поддержке Ассоциации компьютерного спорта. Кубок пройдёт в два этапа и завершится 14 марта.

Как отметил директор московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев, соревнования по киберспорту совмещают в себе как образовательные, так и воспитательные элементы. Так, благодаря играм у детей и подростков приобретается навык быстрого принятия решений, развивают стратегическое и тактическое мышление. Кроме того, у школьников во время соревнований повышается ответственность за свои действия, внимательность и сосредоточенность.

«И, конечно, игра вырабатывает командный дух, что помогает всем участникам сплотиться вокруг одной цели», — сказал Кучушев.

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