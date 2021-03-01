Оренбург, , 11:28 — REGNUM В Москве сотрудники угрозыска УМВД по Оренбургской области при силовой поддержке Росгвардии задержали участника группы, причастной к ограблению дома матери первого вице-губернатора Оренбургской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбуржью.

По данным ведомства, в настоящее время 37-летнему жителю Москвы предъявлено обвинение в грабеже и москвич заключен под стражу на два месяца.

Напомним, преступление совершено в марте 2020 года. Пожилую женщину приковали к батарее и вынесли из дома более 4 млн рублей и драгоценности.

Сейчас правоохранители устанавливают других участников преступлений группы, которая совершала грабежи в частных домах на территории разных регионов Россию.

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