Стокгольм, , 18:58 — REGNUM В Риксдаге сформировалось парламентское большинство, поддерживающее законодательную инициативу объявить уголовным преступлением участие в антииммигрантских общественных организация, которые будут признаны «расистскими». Об этом сообщила газета Fria Tider.

Напомним, что в июле 2019 года правительство Швеции сформировало комитет по запрещению деятельности расистских организаций. Теперь большинство парламентских партий в комитете согласились признать уголовным преступлением участие в любых общественных объединениях, подпадающих под понятие «расистская организация».

Только три партии в Риксдаге отказались поддерживать принятие законопроекта. «Шведские демократы», «Левые» и «Либералы» сослались в своем решении на конституционную свободу убеждений и ассоциаций.

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