Джокьякарта, Индонезия, , 11:26 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо надеется, что эксплуатация электропоезда Джокьякарта — Соло сможет стимулировать туризм и экономику страны, сообщает Kompas.

«Мы надеемся, что это поможет мобилизации людей и товаров из Джокьякарты в Соло, из Соло в Джокьякарту, а также улучшить туризм и экономику», — заявил глава государства во время визита в Джокьякарту.

Президент Индонезии также выразил надежду, что в будущем весь общественный транспорт в стране будет экологически чистым.

Электропоезд из Джокьякарты в Соло был запущен 10 февраля 2021 года. Поезд будет совершать 20 рейсов ежедневно по маршруту Джокьякарта-Соло.

Как сообщало ИА REGNUM, в парламенте Индонезии призвали президента Джоко Видодо отказаться от политики привлечения инвестиций в спиртовую промышленность.

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