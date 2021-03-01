Симферополь, , 11:25 — REGNUM Альтернативы, кроме строительства опреснительных установок, для решения проблемы вододефицита в Республике Крым в настоящее время нет. Об этом заявил глава региона Сергей Аксёнов на заседании регионального оперштаба по вопросам водоснабжения 1 марта.

«Обращения поступают, в том числе из Ялтинского региона, что опреснение это вредно. Вреда точно никакого нет. У всех, у кого обратный осмос на фильтрах стоит, особенно на кухнях, такая же, по сути, опресненная вода, очищенная», — сказал Аксёнов.

Он добавил, что гарантированное водоснабжение Крыма на данный момент может обеспечить только строительство опреснительных установок, других вариантов нет.

Как сообщало ИА REGNUM, с водоснабжением по графику жители Крыма живут вот уже несколько месяцев — после того, как в водохранилищах региона резко снизился уровень воды из-за засухи. Ситуация может осложниться с началом курортного сезона, когда в регион съедутся сотни тысяч туристов.