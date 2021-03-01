Москва, , 11:25 — REGNUM Жителей России весной ожидают три сокращённые недели. Об этом 1 марта сообщили в пресс-службе Роструда.

Так, Международный женский день 8 марта сократит рабочую неделю до четырех дней.

В мае первые две рабочие недели будут четырёхдневными, жители РФ будут работать с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.

Кроме того, 12 июня будет праздноваться День России, сам праздник выпадает на субботу, поэтому выходной перенесли на 14 июня.

В ноябре из-за празднования Дня народного единства (4 ноября) граждане будут отдыхать с 4 по 7 ноября (из-за переноса выходного дня 2 января на 5 ноября). 31 декабря 2021 года также будет выходным.

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