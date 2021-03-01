Стокгольм, , 11:27 — REGNUM В условиях пандемии коронавируса общеобразовательные учреждения в Швеции должны закрываться и переходить на удаленный режим работы последними и открываться при малейшей возможности. Об этом в эфире телеканала SVT заявила министр образования Швеции Анна Экстрём.

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Вечером 28 февраля министр пришла в студию SVT, чтобы обсудить вопросы дистанционного обучения во время пандемии.

«Школа должна стоять на первом месте, для общества гораздо важнее обеспечить получение образования детьми и учащимися, чем советовать отказаться от поездок во время спортивных каникул», — заявила Экстрём.

Напомним, что в настоящее время в Швеции проходят «спортивные каникулы». Дополнительная неделя каникул в Стокгольме начала свой отсчет 1 марта. График каникул меняется в зависимости от каждого лена.

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