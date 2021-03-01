Улан-Удэ, , 11:25 — REGNUM Водители так называемых ковидных такси в Бурятии перестали получать зарплату. Как сообщает местный телеканал «Тивиком», девять автомобилей с красными крестами в связи с этим 1 марта собрались в центре Улан-Удэ.

Как отмечается, таксисты рисковали своим здоровьем, перевозя больных COVID-19, однако положенные деньги за это не получили.

«По словам автомобилистов, директор компании республиканские деньги получил, но до водителей они так и не дошли», — передает корреспондент.

Напомним, специальная служба такси для обслуживания лечащихся на дому пациентов с коронавирусом в Бурятии была организована в ноябре 2020 года. Как сообщало ИА REGNUM, такси оказались крайне востребованными, за первые дни они обслужили сотни человек.

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