Вашингтон, , 11:24 — REGNUM Американский рэпер Снуп Догг удивил геймеров своей необычной прямой трансляцией по игре Madden NFL 20. Об этом 1 марта сообщает издание PCGamer.

Популярный исполнитель планировал сыграть несколько матчей в Madden NFL 20, однако спустя 15 минут он с криками отбросил наушники и ушёл в другую комнату. Вероятно, рэпер забыл остановить трансляцию — в итоге она продлилась чуть больше семи часов.

В течение всего этого времени зрители видели только комнату, пустое кресло и доносящуюся издалека музыку. Несмотря на отсутствие действия, трансляцию посмотрели больше 130 тыс. человек — всё это время они активно общались в чате стрима.

Напомним, Madden NFL 20 — это игра-симулятор американского футбола. Её релиз состоялся в августе 2019 году.

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