Барселона, Испания, , 11:24 — REGNUM Главным тренером «Барселоны» может стать наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета. Об этом 1 марта сообщает RAC1.

Отмечается, что такой вариант возможен в том случае, если на выборах президента «Барселоны» победит Жоан Лапорта.

Напомним, выборы президента каталонского клуба пройдут 7 марта 2021 года. Помимо Лапорты, на этот пост претендуют Виктор Фонт и Тони Фрейша.

В настоящее время главным тренером «Барселоны» является Рональд Куман, который возглавил команду в августе 2020 года.

Артера в декабре 2019 года стал главным тренером «Арсенала», а до этого бы помощником Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».