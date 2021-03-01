Душанбе, , 11:24 — REGNUM Таджикистан с официальным визитом планирует посетить президент Афганистана Ашраф Гани. Об этом заявил председатель Вулуси Джирга (парламента) исламской республики Миррахмон Рахммони, сообщает 1 марта «Авеста».

Спикер парламента Афганистана прибыл в Душанбе с рабочим визитом. Миррахмон Рахмони встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и председателем парламента республики Махмадтоиром Зокирзода.

Кроме того, 2 марта спикер афганского парламента встретится с министром экономического развития и торговли, а также с генеральным прокурором Таджикистана.

Во время переговоров Рахмони обсудит сотрудничество между парламентами двух стран, а также совместную борьбу с терроризмом и мирное урегулирование в Афганистане.

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