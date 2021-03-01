Волгоград, , 11:28 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела об убийстве 10-летней девочки в ноябре 2020 года в Клетском районе Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 1 марта в пресс-службе регионального Следственного комитета. Над школьницей надругался и задушил сожитель матери.

5 ноября женщина обратилась в полицию с заявлением о безвестном исчезновении дочери. Начались крупномасштабные поиски, параллельно с этим следователи устанавливали возможную причастность местных жителей к пропаже девочки, в первую очередь тех, кто ранее привлекался к уголовной ответственности. Оперативники получили неопровержимые доказательства того, что к делу имеет отношение 32-летний приятель матери школьницы. Под давлением улик мужчина сознался в преступлении — поздно вечером 4 ноября он в состоянии алкогольного опьянения пришёл в гости к своей знакомой, её не оказалось дома, и тогда он попросил 10-летню девочку пойти с ним на поиски матери. Мужчина увёл ребёнка в лес, изнасиловал и задушил. Позже он указал следователям место, где спрятал тело.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в региональную прокуратуру. Злоумышленнику грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.