1 марта 2021 | Время чтения 12 мин

Станислав Стремидловский, , 14:09 — REGNUM Обнародована тема следующего Всемирного дня мигрантов, передает Vatican News (Ватикан). Зал печати Святого престола опубликовал тему послания папы Римского Франциска на 107-й Всемирный день мигрантов и беженцев. Уточняется, что вдохновением послужила энциклика о всеобщем братстве Fratelli tutti. Понтифик выбрал тему «Направляясь ко все более широкому «мы» для Всемирного дня мигрантов, который в этом году будет отмечаться 26 сентября. Зал печати сообщает, что при выборе темы папа вдохновлялся пожеланием из своей энциклики Fratelli tutti: чтобы «наконец больше не было «других», а было только одно «мы» (Fratelli tutti, 35). Это универсальное «мы» должно стать реальностью в первую очередь в лоне Церкви, призванной к единству в многообразии. В послании, разделенном на шесть подтем, особое внимание будет уделено заботе об общечеловеческой семье, которая, вместе с заботой об общем доме, стремится к тому «мы», которое может и должно стать все более широким и гостеприимным. Для надлежащей подготовки к празднованию отдел по вопросам мигрантов и беженцев при департаменте служения целостному развитию человека организовал информационную кампанию, в рамках которой будут разработаны шесть пунктов из послания. Ежемесячно будут предлагаться мультимедийные пособия, информативные материалы и размышления богословов и специалистов, которые помогут углубить тему и разделы, выбранные папой Франциском.

Иван Шилов © ИА REGNUM

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оживляется в регионе накануне визита папы Франциска в Ирак, сообщает Terrasanta.net (Милан, Италия). Джихадисты вернулись в Иракский Курдистан, чтобы ударить по американским военным, а те в ответ обстреляли восточную Сирию. Десятки ракет, выпущенных по базе США в Эрбиле, десятки шиитских ополченцев Сил народной мобилизации, убитых к северу от Багдада, говорят нам, по крайней мере, одну вещь об Ираке: боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) чувствуют себя сильными, и они нацелились на силы, которая сегодня имеют решающее значение в Ираке — США и Иран. Поэтому мы должны ожидать новых нападений, что, конечно, не является хорошей новостью с учетом приближающегося визита папы Франциска в Ирак. Белый дом приказал 25 февраля нанести ответный удар по объектам в восточной Сирии. Решило отреагировать и НАТО. Контингент альянса увеличится с 500 до 4000 человек, он будет расширен за счет многонациональных сил, чтобы не выглядеть полностью «американским». Что ж, Запад опять повторяет свои собственные ошибки. Борьба с терроризмом не будет эффективной, пока не перережут пуповину финансирования джихадистов. И все мы очень хорошо знаем, из каких стран, иногда враждебных, но чаще союзных, поступают эти деньги.

Американцы в Ираке The U.S. Army

Вирусологи обеспокоены визитом папы Франциска в Ирак, пишет Crux (Денвер, США). Поездка понтифика в условиях глобальной пандемии нецелесообразна, говорят эксперты в области здравоохранения. «Я не думаю, что это хорошая идея», — сказала доктор Навид Мадани. В беседе с изданием она отметила, что жители Ближнего Востока известны своим гостеприимством, поэтому энтузиазм иракцев, приветствующих Франциска, может привести к непреднамеренным нарушениям карантинных мер. Ватикан принял собственные меры предосторожности: папа, его окружение и 70 с лишним журналистов были вакцинированы. Но иракцы, которые соберутся на мессы с участием Франциска, его выступления в помещениях и на открытом воздухе, не привиты. И в этом проблема. Решение перенести, отложить поездку папы или перенести ее в виртуальный формат будет весьма хорошим шагом, так как станет сигналом о намерении сделать приоритетом заботу о сохранении здоровья иракского народа, отметила Мадани.

Новые меры Китая в отношении духовенства игнорируют временное соглашение Пекина и Ватикана о назначении епископов, считает UCA News (Гонконг, Китай). «Коммунистическое китайское правительство обнародовало новый свод правил для религиозного духовенства, который должен быть введен в действие через два месяца, но оно игнорирует соглашение между Пекином и Ватиканом о назначении епископов, требуя, чтобы верующие избирали своих епископов демократическим путем», — заявляет издание. Свод правил затрагивает духовенство всех пяти разрешенных религий в Китае — буддизма, даосизма, католицизма, протестантизма и ислама. «Католические епископы утверждаются и освящаются Конференцией католического епископата Китая (BCCCC)», говорится в пункте XVI. Ответственность возложена на BCCCC, которая не признана Святым престолом, и Китайскую католическую патриотическую ассоциацию (CCPA), которая работает под руководством государственных структур, осуществляющих надзор за признанной властями Католической церковью. В течение 20 дней после хиротонии епископа BCCCC и CCPA должны сообщить об этом Государственному управлению по делам религий, приложив «заявление католической общины… о демократическом избрании епископа».

Известный католический исследователь Френсис Майер провел серию интервью с епископами на условиях анонимности, рассказывает Catholic News Agency (Инглвуд, США). Они показывают, что епископы в значительной степени единодушны в своих опасениях по поводу президентства Джо Байдена, а также сочетают искреннюю поддержку папы Франциска с разочарованием по поводу его папства. Майер переговорил с более чем 30 епископами из англоязычного мира, большинство из которых американцы. Большинство опрошенных выразили удовлетворение состоянием Конференции католического епископата США (USCCB), отметил исследователь. Однако несколько епископов проявили раздражение действиями вашингтонского кардинала Уилтона Грегори, который оспорил ведущую роль USCCB в определении позиций по вопросу причастия и «проблематичного сакраментального статуса президента Байдена». В ходе интервью были отмечены также «культурные и политические слабости Католической церкви», что вызвало ощущение у епископов, выражаясь словами Майера, того, что «мы — генералы без армии, и светские власти это знают». Говоря о папе Франциске, епископы выражали свою искреннюю преданность ему. Однако некоторые заявили о столь же сильном разочарование двусмысленными комментариями понтифика и поведением, что часто вызывает смятение у верующих, поощряет конфликты и подрывает право епископов учить и руководить. Кое-кто из епископов говорил о неприязни папы к США. Как сказал один из епископов из западной части США, «как будто ему (Франциску — ИА REGNUM) нравится тыкать нам в глаза».

Папа Римский Франциск (сс) Xonn

«Анонимные епископы стреляют в папу Франциска», утверждает National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). Издание обращается к исследованию Майера, заявляя, что кардинал Грегори и президент Байден находятся в хорошей компании, так как у Майера тоже есть некоторые замечания к папе. Слух о «двусмысленности» замечаний Франциска среди верующих ходит с тех пор, как кардиналы начали свою атаку на понтифика в 2016 году. Эти нападки появляются на таких сайтах, как LifeSiteNews, First Things и National Catholic Register. Если епископы, с которыми говорил Майер, не могут понять добросовестных усилий Франциска сделать больше в деле пастырского служения, чем просто швырнуть копию катехизиса мирянам, то «мы можем усомниться в том, насколько «искренна» их преданность папе». Как считает издание, Майер является частью сети консервативных католиков-мирян — Джорджа Вайгеля, отца Раймонда Де Соуза, Эдварда Пентина и других. И с этим должен разобраться глава Конференции католического епископата США архиепископ Хосе Гомес, ответив на вопрос, является ли «разочарование» папой Франциском позицией большинства американских епископов.

По мнению директора Института Святого Фомы в Москве и генерального секретаря Конференции католического епископата в России отца-иезуита Штефана Липке, российский президент Владимир Путин заинтересован в хороших отношениях с папой Франциском. Об этом, информирует KATHPRESS (Вена, Австрия), отец Штефан заявил в интервью Kölner domradio. Это связано с тем, говорит иезуит, что отношения России с многими странами пострадали за последние десять лет, вот почему папа Франциск, который привержен идее наводить мосты, является важным собеседником Москвы.

На ежегодной конференции республиканской Консервативной конференции политических действий (CPAC), куда был приглашен выступить Трамп, преобладали темы «большой лжи» и «воровства ноябрьских выборов», передает La Croix (Париж, Франция). «Мы все думаем, что выборы были украдены», — заявил Джош Валентайн, который всё еще считает, что избрание Джо Байдена президентом может быть отменено. По данным недавнего опроса Morning Consult, только треть республиканцев доверяет избирательной системе. Они указывают на манипуляции с машинами для голосования, голосовании умерших или лиц без документов, а также подсчитанные в отсутствие республиканских наблюдателей бюллетени. Под давлением сторонников Трампа республиканские политики ведут борьбу в парламентах штатов, которые имеют право устанавливать правила проведения выборов. Вносимые ими инициативы включают ограничение продолжительности предварительного голосования, запрет автоматического включения в списки избирателей и регуляцию голосования людей, которые не могут прийти на избирательные участки. Предлагаемые меры могут вступить в противоречие с амбициями демократов. Палата представителей США должна вскоре рассмотреть законопроект HR 1, который облегчит доступ к голосованию на национальном уровне. Республиканцы в Конгрессе выступают категорически против. «Если этот законопроект будет принят, республиканцы никогда больше не будут избраны, — предупреждает Дерой Мердок. — Мы должны бороться за честность будущих выборов. В противном случае мы станем вассалами леваков».

Митинг в поддержку Трампа в Вашингтоне. (сс) Elvert Barnes

Предстоятель Иерусалимской православной церкви патриарх Феофил III призвал к единству православные Церкви, сообщает Agenzia Fides (Ватикан). Недоразумения и конфликты начались с неучастия некоторых православных Церквей во Всеправославном соборе на Крите (2016), а затем из-за разразившегося конфликта между Московским патриархатом и Константинопольским патриархатом по поводу канонического статуса православных общин на Украине. В своем обращении, полном цитат из посланий апостола Павла, патриарх Феофил III указывает на молитву о взаимном заступничестве и покаянии как на единственно полезное средство для исцеления ран и восстановления гармонии между братьями. Он также напоминает, что в прошлом году некоторые предстоятели православных Церквей, в том числе патриарх Московский и всея Руси Кирилл, встретились в Аммане, чтобы обсудить расколы православия.

С февраля 2021 года малоимущие семьи Бакура получают помощь от Филиппино-Вьетнамской епархии Русской православной церкви, рассказывает AsiaNews (Рим, Италия). Бакур — это муниципалитет с населением почти в полмиллиона человек в Маниле. Раз в неделю детям из малообеспеченных семей предоставляется горячее питание, а раз в три месяца выдают одежду и обувь. Отец Дэвид Граббс, американский православный священник, является главой епархиального благотворительного отдела и директором организации Family Missions International. Он объясняет, что программа помощи ориентирована на семьи с детьми в беднейшем районе. В Бакуре люди живут в лачугах, не имеют ни работы, ни зарплаты, многие семьи находятся в тяжелом положении, часто голодая. Только в этом районе 700 семей нуждаются в постоянной помощи. Несмотря на карантин и различные ограничительные меры, которые все еще действуют на Филиппинах, сотрудники епархии стали регулярно приезжать сюда, чтобы накормить детей. Каждую неделю раздается более 200 порций горячей пищи и столько же пакетов еды с поливитаминами, которые нужны детям для развития и укрепления организма. Благодаря щедрости благотворителей программа помощи действует в нескольких городах. К сожалению, из-за карантина многие центры были закрыты, но, как говорит отец Дэвид, «мы надеемся, что сможем вновь открыть их как можно скорее». Православных священников на Филиппинах поддерживает отдел церковной благотворительности и социального служения Московского патриархата, гуманитарные программы которого в азиатских регионах стартовали в мае 2020 года.

Польские священники под предводительством епископа Юзефа Гуздека отслужили мессу в память погибших жителей Гуты Пеняцкой, пишет Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). 28 февраля 1944 года украинские солдаты 4-го Галицкого добровольческого полка СС под немецким командованием при участии отряда УПА (организация, деятельность которого запрещена в РФ) зверски убили 800 польских жителей деревни. Гуту Пеняцкую сровняли с землей, и больше ее не существует. Это преступление — одно из многих, совершенных в рамках Волынской резни. В проповеди после мессы отец Збигнев Кемпа напомнил обстоятельства преступления, совершенного украинскими националистами: «Ужас войны. Ужасающие последствия слепого национализма. Жестокость солдат и украинских мирных жителей, националистов, которые верили заверениям о возрождении Украины под защитой Третьего рейха». Отец Збигнев призвал помолиться за жертв трагедии в Гуте Пеняцкой: «Запомним их, чтобы они были предупреждением о том, к чему приводят ненависть и слепота». Глава Управления по делам ветеранов и жертв репрессий Ян Каспшик сообщил, что эксгумация в Гуте Пеняцкой и других местах, где были совершены акты геноцида в рамках Волынской резни, до сих пор остается невозможной. «Невозможно построить будущее, если мы не можем похоронить наших соотечественников в персональных могилах, увенчанных крестами», — подчеркнул он.

Памятник убитым в Гуте Пеняцкой (сс) Stanisław i Andrzej Tomczakowie

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; агентства Конференции католического епископата США Catholic News Service; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; журнала иезуитов США America; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; французского католического журнала Famille Chrétienne; сети азиатских католических информационных агентств UCA News; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; портала Католической церкви в Белоруссии Catholic.by; Информационный ресурс Украинской греко-католической церкви; украинского католического портала CREDO; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».