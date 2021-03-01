Екатеринбург, , 11:27 — REGNUM В Екатеринбурге установят ещё семь знаков «Остановка запрещена», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

В мэрии уточнили, что решили запретить остановку автотранспорта по просьбам жителей, желающих улучшить пропускную способность улиц.

Указанные знаки вместе с табличками «Работает эвакуатор» установят на участках улиц Мамина-Сибиряка (от улицы Малышева до улицы Куйбышева), Первомайская (от улицы Мира до улицы Софьи Ковалевской), Карла Либкнехта (от улицы Шевченко до улицы Первомайской), Фрунзе (от улицы Чапаева до улицы Белинского), Братьев Быковых (от улицы Свердлова до улицы Испанских Рабочих), а также в двух внутриквартальных проездах: от улицы Челюскинцев до дома № 18 на улице Николая Никонова и от улицы Волгоградской до переулка Садоводов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта 2021 года в Екатеринбурге перекроют на месяц улицу Чкалова из-за строительства нового ЖК.

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