Подгорица, , 11:23 — REGNUM Рынок недвижимости Черногории находится в состоянии сильного спада с марта 2020 года — большинство строительных инвесторов и представителей агентств недвижимости заявили, что даже в начале этого года не было восстановления рынка и роста продаж, сообщает RTCG.

При этом риелторы отмечают, что не намерены снижать цены на квартиры.

Строительные инвесторы отмечают, что восстановление черногорского рынка недвижимости зависит от динамики иммунизации в Черногории и стран ЕС. Они указывают, что, помимо пандемии, на рынок негативно повлияла нестабильная политическая ситуация в Черногории за последние шесть месяцев.

Они ожидают стабилизации рынка, а также роста спроса и продаж недвижимости, в первую очередь квартир в конце 2021 и в начале следующего года,