Лондон, , 11:46 — REGNUM Британские власти готовы рассмотреть любые инициативы по контролю над стратегическими наступательными вооружениями (СНВ), при этом они считают, что исполняют все свои обязательства по ядерному разоружению. Об этом постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила в опубликованном 1 марта интервью РИА Новости.

Вудворт ответила на вопрос о том, возможно ли присоединение Великобритании и Франции к новым соглашениям по контролю над СНВ, как предлагает Россия. Москва считает, что присоединение Лондона и Парижа к договорённостям логично, так как в период президентства Доналтда Трампа США предлагали включить в такие переговоры Китай.

«Мы, безусловно, взглянем на любые новые предложения, которые будут исходить от США, России и Китая, или от любого сочетания [стран]», — сказала Вудворд.

Она подчеркнула, что Лондон уже предпринял весьма существенные шаги для выполнения обязательств по ядерному разоружению. В этом Британия следует шестой статье Договора о нераспространении ядерного оружия.

Великобритания, добавила Вудворд, твердо привержена сохранению эффективного международного контроля над вооружениями. Королевство искренне приветствует продление на договора российско-американского СНВ-3 (ДСНВ) на пять лет.

Вместе с тем, отметила она, существует проблема разработки и развертывания ядерных систем вооружения, не подпадающих под договор о СНВ-3. Ещё одна проблема — непрозрачные доктрины и расширение ядерных программ.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Россия и США продлили ДСНВ без изменений и дополнений на пять лет. Соглашение будет действовать до 5 февраля 2026 года.

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