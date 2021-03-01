Нейпьидо, , 11:26 — REGNUM Государственному советнику Мьянмы Аун Сан Су Чжи и президенту страны Вин Мьину, которые были отстранены от власти в результате военного переворота, предъявлены новые обвинения в суде. Об этом 1 марта сообщает издание Myanmar Now со ссылкой на свой источник.

По информации источника, лидеры страны получили обвинение в подстрекательстве к мятежу в соответствии с разделом 505(b) Уголовного кодекса Мьянмы.

Уточняется, что, по версии следствия, в данном случае имеется ввиду распространение информации, способной «посеять страх или вызвать тревогу (среди населения)», а также «нарушить общественное спокойствие».

При этом отмечается, что заседание суда состоялось посредством использования видеосвязи и в ходе него Аун Сан Су Чжи впервые с момента заключения под домашний арест 1 февраля появилась на публике. В то же время, ее адвоката вновь не допустили к своей клиентке, и из-за этого у него продолжают возникать серьезные трудности ввиду выяснений обстоятельств данного дела.

Отметим, ранее Аун Сан Су Чжи обвинили в нарушении закона об импорте/экспорте и в нарушении закона о ликвидации последствий стихийных бедствий.