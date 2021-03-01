Калифорния, , 11:40 — REGNUM В воздухе и пыли нового автомобиля содержаться вредные для здоровья вещества. Об этом сообщили эксперты калифорнийской компании UC-Riverside.

Эксперты провели исследование и выяснили, что уровни бензола и формальдегида, которые содержаться в воздухе и пыли новых автомобилей, представляют опасность для тех водителей, кто долгое время проводит в новой машине.

Так, формальдегид используется при изготовлении ковров, кожи и красок в салоне, а бензол применяется при создании различных материалов интерьера. Сочетание формальдегида и бензола — это и есть «запах нового автомобиля».

Для человека они опасны тем, что могут вызвать онкологические заболевания. Кроме того, бензол может негативно сказаться на состоянии репродуктивного здоровья.

В ходе исследования также была выявлена суточная доза бензола и формальдегида, которую получают автолюбители в Калифорнии. Так, эксперты установили, что у калифорнийских водителей есть 10-процентная вероятность получения опасных веществ, содержащихся в их новых автомобилях.

Ранее глава сети техцентров Одинцовского городского округа Ольга Селезнева в эфире «Радио 1» сообщила, что автомобиль зимой нужно мыть не реже одного раза в неделю.

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