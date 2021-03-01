Подгорица, , 11:18 — REGNUM Черногория заняла 78-е место в рейтинге в ООН — UNCTAD по итогам 2020 года с точки зрения готовности к электронной торговле.

Это худший результат среди всех стран региона Западных Балкан.

По сравнению с предыдущим отчетом, Черногория опустилась на пять позиций.

Хорватия занимает 25-е место. За ней следуют Словения на 34-м месте, Сербия на 43-м и Северная Македония на 52-м.

В отчете анализировали 152 страны мира.

Индекс оценивает страны с точки зрения готовности совершать покупки в интернете.

В рейтинге первое место заняла Швейцария, далее идут Нидерланды и Дания.