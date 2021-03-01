Подгорица, 1 марта 2021, 11:18 — REGNUM Черногория заняла 78-е место в рейтинге в ООН — UNCTAD по итогам 2020 года с точки зрения готовности к электронной торговле.
Это худший результат среди всех стран региона Западных Балкан.
По сравнению с предыдущим отчетом, Черногория опустилась на пять позиций.
Хорватия занимает 25-е место. За ней следуют Словения на 34-м месте, Сербия на 43-м и Северная Македония на 52-м.
В отчете анализировали 152 страны мира.
Индекс оценивает страны с точки зрения готовности совершать покупки в интернете.
В рейтинге первое место заняла Швейцария, далее идут Нидерланды и Дания.