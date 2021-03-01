Москва, , 11:17 — REGNUM В Москве на базе онкологической больницы № 62 создан научно-практический центр опухолей костей, мягких тканей и кожи. Об этом 1 марта сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Центр позволит обеспечить мультидисциплинарное взаимодействие между специалистами различных направлений, например, онкологами, травматологами и нейрохирургами. Это в свою очередь повысит качество лечения пациентов с саркомой костей и мягких тканей.

Как отметила заместитель руководителя департамента здравоохранения столицы Саида Гаджиева, онкологическая больница № 62 Москвы была выбрана для создания центра благодаря накопленному в этом медучреждении опыту лечения самых сложных случаев онкологических заболеваний. Кроме того, здесь уже освоены и применяются самые современные методики и технологии диагностики и лечения.

«Создание первого такого центра в системе городского здравоохранения позволит обеспечить качественно новый уровень оказания высокотехнологичной помощи, объединив передовую науку и уникальную клиническую практику врачей больницы № 62», — сказала Гаджиева.

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