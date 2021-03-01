Уфа, , 11:24 — REGNUM Ввод жилья в январе текущего года в Башкирии вырос в 1,9 раза в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Об этом 1 марта сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона.

Хабиров также отметил, что в республике индекс промышленного производства за январь составил 95,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В связи с этим он поручил региональному министерству промышленности, энергетики и инноваций уделить пристальное внимание отраслям, в которых было допущено уменьшение показателей.

В январе 2020 года был зафиксирован рост показателя в производстве лекарственных препаратов (на 68%), в металлургии (в два раза), в обработке древесины, пошиве одежды, производстве изделий из пробки и дерева (в 1,5 раза), в производстве автотранспорта (на 38%), выпуске компьютеров, оптических и электронных изделий (на 35%).

Сообщается, что в январе текущего года в республике также вырос объем продукции сельского хозяйства на 3,3%, а показатели пищевой промышленности — снизились. Хабиров поручил начать реализацию региональной программы по поддержке данной отрасли и развитию сельхозпереработки.

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