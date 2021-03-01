Санкт-Петербург, , 11:21 — REGNUM Имущество экс-генерального директора авиакомпании «Трансаэро» Александра Бурдина арестовано решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Под арест попала недвижимось и счета, следует из определения суда.

«Трансаэро» ранее признали банкротом, а бывшего руководителя компании привлекли к субсидиарной ответственности в пределах долгов на 245 млрд рублей. Суд наложил арест на жилой дом с земельным участком в Подмосковье, а также на счета в двух банках. Управлению Россреестра по Московской области запрещено совершать любые регистрационные действия с домом и участком.

Арестовать имущество Бурдина потребовал конкурсный управляющий «Трансаэро» Алексей Белокопыт, который в минувшем году добился привлечения Бурдина к субсидиарной ответственности за долги авиаперевозчика. Он заявил, что ранее Бурдин уже частично распродал имущество: московские квартиры и дорогой автомобиль.

В отношении Бурдина возбуждено уголовное дело о растрате средств авиакомпании, он заочно арестован судом. По данным следствия, экс-гендиректор находится за пределами России.

Как сообщало ИА REGNUM, «Трансаэро» признали банкротом в 2017 году. Двумя годами ранее Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании.