Выборг, Ленинградская область, , 11:31 — REGNUM Полиция разыскивает участников хулиганской стрельбы в кальянной в городе Выборг. Также задержан стрелок из охолощенного пистолета на автомойке в городе Кировск Ленинградской области. В результате первого инцидента пострадали трое. Об этом 1 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Первое сообщение о стрельбе и групповой драке поступило ночью 28 февраля в отдел полиции города Выборг. По словам заявителя, в кальянной на улице Южный Вал происходит массовая драка, во время которой кто-то стреляет.

На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые установили, что 28 февраля около 02:30 мск в кальянную вошли семь человек в медицинских масках. Между ними и посетителями возникла ссора, началась массовая драка в ходе которой кто-то из дерущихся произвел не менее трех выстрелов, после чего все с места происшествия скрылись.

«Позже в полицию из медучреждения поступили три телефонограммы: пострадали трое мужчин (25, 26 и 27 лет). Травмы потерпевших незначительные, госпитализация потребовалась лишь одному из них», — уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). По подозрению в совершении указанного преступления полиция разыскивает троих ранее судимых мужчин, в возрасте от 34 до 36 лет.

Второе сообщение о стрельбе поступило в тот же день, но на пульт дежурного в городе Кировск. По словам 39-летнего заявителя около 16:00 часов дня в автомойке расположенной на Железнодорожной улице в городе Кировск, была стрельба. Стрелял водитель «Шевроле Авео», которому не понравилось обслуживание. Недовольный клиент произвел несколько выстрелов в воздух, после чего с места происшествия скрылся на автомобиле.

«Спустя несколько часов по месту жительства по подозрению в совершении данного преступления задержан 43-летний неработающий петербуржец. У него изъят светошумовой охолощенный пистолет. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)», — уточнили в ведомстве. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Видео: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

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