Москва, 1 марта, 2021, 11:10 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 11 571 случай заражения коронавирусом. Об этом 1 марта сообщили в оперативном штабе Москвы.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин Анализ на коронавирус

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В штабе рассказали, что за одни сутки проведённые исследования установили 11 571 случай заражения SARS-CoV-2. Справились с болезнью 11 277 человек.

Среди регионов по числу заражений лидируют Москва (2097 случаев) и Санкт-Петербург (943). Также в первую пятёрку попали Подмосковье, Нижегородская и Воронежская области. Всего новые носители вируса выявлены в 84 субъектах РФ.

Уточняется, что всего в стране за пандемию подтверждено 4 257 650 случаев заражения коронавирусом.