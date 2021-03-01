Казань, 1 марта 2021, 11:09 — REGNUM С завода Татарии требуют возвращения многомиллионной субсидии, выделенной по соглашению от 2015 года. Иск Минпромторга России к ООО «Казанский завод современной упаковки» арбитраж Татарии начнёт рассматривать 9 марта 2021 года, передаёт ИА REGNUM.
Иск был подан в середине февраля 2021 года. Его приняла к производству судья Исхакова. Общая сумма требований составляет 42 705 132,35 рубля. В споре речь идёт «о взыскании субсидии, предоставленной по соглашению
По данным ЕГРЮЛ, ООО «Казанский завод современной упаковки» учреждено в январе 2011 года. Среднесписочная численность работников на 2020 год превышала 150 человек. Директор — Иван Боганов, владелец — Алевтина Валитова (доля заложена в «Промсвязьбанке»). Уставный капитал — более 117 млн рублей.
Напомним, в декабре 2020 года банк «Траст» обратился с банкротным иском к этому же заводу. Заседание по делу назначено также на 9 марта.