Казань, , 11:09 — REGNUM С завода Татарии требуют возвращения многомиллионной субсидии, выделенной по соглашению от 2015 года. Иск Минпромторга России к ООО «Казанский завод современной упаковки» арбитраж Татарии начнёт рассматривать 9 марта 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Иск был подан в середине февраля 2021 года. Его приняла к производству судья Исхакова. Общая сумма требований составляет 42 705 132,35 рубля. В споре речь идёт «о взыскании субсидии, предоставленной по соглашению от 06.11.2015 года №ППРФЗ-2015−41, в размере 33 977 670 рублей 68 копеек, процентов за пользование чужими денежными средствами по статье 395 ГК РФ в размере 8 727 461 рубля 67 копеек». Детали дела пока неизвестны.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Казанский завод современной упаковки» учреждено в январе 2011 года. Среднесписочная численность работников на 2020 год превышала 150 человек. Директор — Иван Боганов, владелец — Алевтина Валитова (доля заложена в «Промсвязьбанке»). Уставный капитал — более 117 млн рублей.

Напомним, в декабре 2020 года банк «Траст» обратился с банкротным иском к этому же заводу. Заседание по делу назначено также на 9 марта.