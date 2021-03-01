Чебоксары, 1 марта 2021, 11:09 — REGNUM В Чувашии число аварийных ситуаций в коммунальной сфере в текущем отопительном сезоне значительно выше, чем в прошлом. Это связано не только с аномальными морозами и снегопадами, но и новой системой мониторинга. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 1 марта, заявил на планёрке в правительстве министр строительства и ЖКХ Чувашии Александр Героев.
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По его словам, с 1 сентября 2020 года информация об происшествиях в коммунальной сфере фиксируется в системе мониторинга и контроля аварийных ситуаций, координатором которого является Минстрой России. Проект реализуется при поддержке государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ».
Александр Героев также проинформировал, что в прошлом отопительном сезоне зафиксировано 139 отключений на системах инженерной инфраструктуры, что в 2,6 раза меньше, чем в сезоне 20/21.
Наибольшее число аварий в системе ЖКХ произошло в трёх городах: Чебоксарах, Новочебоксарске и Шумерле.
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