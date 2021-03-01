Чебоксары, , 11:09 — REGNUM В Чувашии число аварийных ситуаций в коммунальной сфере в текущем отопительном сезоне значительно выше, чем в прошлом. Это связано не только с аномальными морозами и снегопадами, но и новой системой мониторинга. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 1 марта, заявил на планёрке в правительстве министр строительства и ЖКХ Чувашии Александр Героев.

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По его словам, с 1 сентября 2020 года информация об происшествиях в коммунальной сфере фиксируется в системе мониторинга и контроля аварийных ситуаций, координатором которого является Минстрой России. Проект реализуется при поддержке государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ».

«С 18 сентября 2020 года по 24 февраля 2021 года зафиксировано 437 аварийных ситуаций в коммунальной сфере, в том числе на объектах теплоснабжения — 161, на объектах водоснабжения — 206, на объектах электроснабжения — 67, на объектах газоснабжения — две, на объектах водоотведения — одна», — сказал глава минстроя Чувашии.

Александр Героев также проинформировал, что в прошлом отопительном сезоне зафиксировано 139 отключений на системах инженерной инфраструктуры, что в 2,6 раза меньше, чем в сезоне 20/21.

«Данная система мониторинга позволила увидеть более полную картину аварийных ситуаций в разрезе всей республики» — отметил министр.

Наибольшее число аварий в системе ЖКХ произошло в трёх городах: Чебоксарах, Новочебоксарске и Шумерле.

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