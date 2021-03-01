Иркутск, , 11:08 — REGNUM В Иркутске уволилась заведующая пищеблоком МУП «Комбинат питания», ставшего скандально известным после обнародования фотографий комьев пельменей на тарелках учащихся школы № 66. В отношении руководителя данного предприятия и директора образовательного учреждения наложены дисциплинарные взыскания. Такие итоги проверки обнародовала сегодня, 1 марта, мэрия областной столицы.

«Ситуация по работе школьной столовой поставлена на особый контроль. Мы оперативно провели встречу с представителями родительского комитета школы и специалистами МУП «Комбинат питания». Обсудили проблемы организации питания детей в данном учебном заведении, договорились об усилении родительского контроля за качеством питания», — пояснил начальник департамента образования администрации города Иркутска Олег Ивкин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее об ужасах школьного питания поведал депутат городской думы Иркутска Алексей Распутин. В частности на своей странице Facebook он опубликовал фотографии, на которых видны слипшиеся комья пельменей. При виде такой еды, которую резали ножом и выкрадывали на тарелки, дети отказались есть. Как объяснили в МУП «Комбинат питания», была нарушена технология приготовлении блюда.

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