Черкесск, , 11:08 — REGNUM В Карачаево-Черкесии задержали одного из подозреваемых в вооруженном нападении на силовиков. Мужчина, ранивший росгвардейца, сопротивления при задержании не оказал, сообщили в МВД по региону.

«Сегодня при проведении оперативно-разыскных мероприятий подозреваемого в причинении огнестрельного ранения задержали в Черкесске. Сопротивления мужчина не оказывал. Охотничье ружье, из которого производил выстрел в правоохранителя, сдал добровольно», — приводит слова представителя МВД РИА Новости».

В настоящее время предпринимаются меры по задержанию второго участника нападения на силовиков.

Напомним, в ночь на 25 февраля сотрудники полиции и Росгвардии в ходе несения службы в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии предприняли попытку проверить документы у лиц, находившихся в автомашине, стоявшей на обочине. Однако один из мужчин напал на силовиков с ножом, второй выстрелил из ружья. В результате правоохранители получили ранения.

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