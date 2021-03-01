Москва, , 11:07 — REGNUM Соединенные Штаты продолжают наносить удары по Сирии и оккупировать территории этой страны, говорится в заявлении начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева и министра муниципального управления и экологии САР Хусейна Махлюфа.

«Соединенные Штаты наносят авиационные удары по территории суверенного сирийского государства и продолжают незаконно оккупировать его территории», — говорится в совместном заявлении.

Кроме того, уточняется в заявлении, Вашингтон продолжает «бесчеловечную санкционную политику в отношении многострадального народа Сирии».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля США нанесли авиаудары по объектам на востоке Сирии. В Вашингтоне считают, что эти объекты принадлежат силам, которые поддерживает Иран. Президент США Джо Байден лично отдал приказ о нанесении ударов в ответ на последние атаки на американские объекты в Ираке.

Министерство иностранных дел России осудило удары США по территории Сирии и призвало уважать суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики.