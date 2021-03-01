, 11:07 — REGNUM Парламент Таджикистана планирует учредить юбилейную медаль «30 лет государственной независимости Таджикистана», сообщает 1 марта агентство «Азия-плюс».

Медаль будет вручаться за заслуги в сохранении государственности, в реализации политических и экономических реформ, а также за достижения в развитии культуры, искусства и науки.

Отмечается, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон наградит новой медалью ряд лиц, которые внесли свой вклад в развитие республики в годы независимости.

Напомним, День независимости Таджикистана отмечается ежегодно 9 сентября. В 2021 году в республике отмечают 30-летие независимости.

Читайте также: Рахмон вручил госнаграды в честь Дня независимости Таджикистана