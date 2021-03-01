Токио, , 11:06 — REGNUM Энтузиаст с ником Guitar_Knight14 смог воссоздать первый акт мюзикла «Гамильтон» в популярной игре Animal Crossing: New Horizons. Об этом 28 февраля сообщило издание Kotaku.

Как отмечают авторы Kotaku, энтузиасту удалось «переснять» известный мюзикл, уделяя внимание даже мельчайшим деталям. На своём YouTube-канале Guitar_Knight14 также рассказывает, как именно ему и его друзьям удалось проделать такую трудоёмкую работу.

Напомним, Animal Crossing: New Horizons — это популярная игра в жанре симулятора жизни, разработанная японской компанией Nintendo. Она получила множество положительных отзывов от геймеров и критиков.

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