Кунгур, Пермский край, , 11:06 — REGNUM В Пермском крае во время проверки по факту разлива газолина на станции Кунгур выявлены нарушения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, сообщает 1 марта Уральская транспортная прокуратура.

Установлено, что ОАО «РЖД» не перевело вагон-цистерну, из которого вытекал газолин, в безопасное место. Специализированная аварийно-спасательная организация была вызвана на место разлива с опозданием. Полиэтиленовые мешки с собранными нефтепродуктом, снегом и грунтом в течение двух недель находились на месте происшествия, а не на специальной твердой площадке.

В отношении грузоотправителя (ООО «Газпромнефть-Логистика»), по чьей вине произошла утечка, возбуждено дело об административное дело за нарушение правил перевозки опасных веществ на железнодорожном транспорте. В адрес заместителя начальника Свердловской железной дороги и гендиректора ООО «Газпромнефть-Логистика» внесены представления.

Напомним, ночью 24 января 2021 года выявлена утечка газолина из цистерны грузового поезда, следовавшего со станции Комбинатская Западно-Сибирской железной дороги. Площадь разлива составила около 30 квадратных метров.

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