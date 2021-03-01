Манчестер, Великобритания, , 11:02 — REGNUM «Барселона» подпишет контракт с защитником «Манчестер Сити» Эриком Гарсией. Об этом заявил главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола, 1 марта сообщает Goal.

«Гарсия будет выступать за «Барселону», и он не обычный игрок — он лучший игрок», — сказал Гвардиола.

По его словам, Гарсия после паузы, связанной с пандемией, стал лучшим центральным защитником «Манчестер Сити», никогда не ошибался и играл в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Гарсия является воспитанником «Барселоны». Летом 2017 года он перешёл в «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне он сыграл за английский клуб девять матчей.