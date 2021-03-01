Екатеринбург, , 11:18 — REGNUM Онлайн-голосование в Молодёжный парламент вышло крайне неудачным, сообщил член молодёжной палаты при городской думе Екатеринбурга Александр Немченко в Facebook.

Активист отметил, что на профильном сайте зарегистрировалось около 50 тыс. человек, однако в самом голосовании приняли участие около 5 тыс. избирателей.

«Для сравнения, это в 22 (!) раза меньше, чем на прошлых выборах (тогда было 110 тысяч)», — написал Немченко.

Член палаты считает, что тем самым провалился эксперимент по использованию платформы онлайн-голосования на основе технологии блокчейн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге избрали новый состав городской Общественной палаты.

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