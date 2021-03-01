Загреб, , 11:06 — REGNUM В Хорватии за сутки выявили 356 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 15 человек скончались от COVID-19. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 28 февраля.

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Журналисты отмечают, что к аппаратам-ИВЛ в стране подключены 67 пациентов.

Согласно новым официальным данным, в Хорватии с начала пандемии выявили 242 973 случаев заражения коронавирусом, а общее число скончавшихся в стране от COVID-19 составляет 5526.

Напомним, что 26 февраля в Хорватии выявили 505 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.