Москва, , 11:02 — REGNUM Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун этапирован в колонию. Об этом 1 марта корреспонденту ИА REGNUM сообщил информированный источник.

Экс-глава района находился в Москве в СИЗО-1 «Матросская Тишина». Теперь, по словам источника, он этапирован в колонию строгого режима для отбывания наказания.

Ранее Подольский суд признал Шестуна виновным в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество»), ч. 4 ст. 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»), ст. 289 («Незаконная предпринимательская деятельность»), ч. 6 ст. 290 («Получение взятки»). Ему назначено наказание в виде 15 лет заключения в колонии строгого режима и штраф в размере 49 млн рублей.

Московский областной суд оставил решение в силе.