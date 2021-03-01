Донецк, , 11:07 — REGNUM В Донецке проводится эвакуация учеников и работников 26 «заминированных» школ. Об этом сообщила 1 марта пресс-служба МВД ДНР.

«На электронную почту ряда школ столицы Республики поступили анонимные сообщения о том, что на территории учебных заведений находятся взрывные устройства», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что полиция проводит проверку учебных заведений, а также устанавливает личность неизвестного, сообщившего о минировании.

«Заведомо ложное сообщение об акте терроризма является преступлением и, в порядке ст. 236 УК ДНР, влечёт за собой максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — подчеркнули в МВД ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве полицейские и представители экстренных служб проверили несколько крупных торговых центров, в которых, как сообщалось, были заложены взрывные устройства.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве «заминировали» несколько крупных торговых центров