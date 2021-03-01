Донецк, 1 марта 2021, 11:07 — REGNUM В Донецке проводится эвакуация учеников и работников 26 «заминированных» школ. Об этом сообщила 1 марта пресс-служба МВД ДНР.
В пресс-службе отметили, что полиция проводит проверку учебных заведений, а также устанавливает личность неизвестного, сообщившего о минировании.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве полицейские и представители экстренных служб проверили несколько крупных торговых центров, в которых, как сообщалось, были заложены взрывные устройства.
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