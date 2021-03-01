Москва, , 10:58 — REGNUM Популярный российский рэпер Элджей (настоящее имя Алексей Узенюк) совместно с известной компанией-разработчиком игр Garena выпустил клип на песню Wunder King, посвящённый онлайн-игре Free Fire. Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале артиста 27 февраля.

Клип стал одной из составных частей проекта SAYONARA BOY — масштабной коллаборации Элджея и игры Free Fire. На момент написания заметки у ролика уже больше 3,5 млн просмотров на видеохостинге YouTube.

В рамках проекта SAYONARA BOY пользователям Free Fire стали доступны: новый персонаж по имени Широ, несколько тематических комплектов одежды под брендом Элджея, особая эмоция Sayonara Boy, а также различные косметические предметы.

Стоит также отметить, что уже 7 марта 2021 года на трансляции полуфинала второго сезона лиги FREE FIRE СНГ пройдёт шоу-матч с участием Элджея и его творческой команды. Трансляцию можно будет посмотреть на каналах Free Fire в сетях ВКонтакте, TikTok и YouTube.

Напомним, Free Fire — это популярная «королевская битва», разработанная эксклюзивно для мобильных устройств. Её релиз состоялся в 2017 году.

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