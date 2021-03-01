Стокгольм, , 11:13 — REGNUM В большинстве стран с марта 2019 года были временно введены жесткие локдауны, закрыты школы, а многие службы национальных систем здравоохранения и вовсе приостановили работу для переброски ресурсов на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом 1 марта сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Однако карантинные ограничения, согласно статистике ООН, унесли столько же миллионов жизней из-за других болезней, отмечают журналисты.

К февралю этого года около двух с половиной миллионов человек в мире умерли от COVID-19. Однако коронавирусные ограничения обходятся также дорого.

Стефан Петерсон и Анна Экстрём, будучи двумя экспертами по вопросам здравоохранения проверили и собрали последние статистические данные ООН по поручению телеканала SVT и Unicef.

Исследователи выяснили, что ущерб, нанесенный из-за отложенной вакцинации от других болезней, голода и отложенной медицинской помощи, равносилен потерянным жизням в результате заболевания COVID-19.